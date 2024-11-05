İlker Ayrık, Kanala Milyonluk Ceza Getiren O Olayı İlk Kez Anlattı

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, katıldığı bir programda 'Yaparsın Aşkım' programını sunarken başından geçen bir olayı anlattı. Yarışmacının sarf ettiği sözler nedeniyle kanala milyonluk ceza kesildiğini açıkladı.

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İlker Ayrık, Kanala Milyonluk Ceza Getiren O Olayı İlk Kez Anlattı

Yaparsın Aşkım ve Ben Bilmem Eşim Bilir'de uzun yıllar televizyon ekranlarında keyifli anlar yaşayan sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekrandan uzak ailesiyle Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide kurduğu çiftlikte doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.

İlker Ayrık, Kanala Milyonluk Ceza Getiren O Olayı İlk Kez Anlattı - Resim : 1

Geniş Aile dizisiyle de başarıya imza atan ve ekranlara dönmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk oldu. Ayrık, Yaparsın Aşkım döneminde başına gelen bir durumu itiraf etti.

İlker Ayrık, Kanala Milyonluk Ceza Getiren O Olayı İlk Kez Anlattı - Resim : 2
"BENİ BAŞKASIYLA DÜŞÜN" SÖZÜ CEZA GETİRDİ

Ayrık, bir yarışmacının kocasına eşini gaza getirmek için söylediği sözler nedeniyle RTÜK'ten ağır bir ceza aldıklarını açıkladı. "Beni başkasıyla düşün" diyen kadın yarışmacının bu sözleri nedeniyle o dönem ağır bir ceza ödediklerini söyledi.

Ne kadar ceza ödediklerini söylemeyen Ayrık, "Kanalın aylık kazancının yüzde bilmem kaçıydı. Öyle böyle değildi yani. Milyondu." dedi.

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