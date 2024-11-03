Bahar Dizisine Bomba Yeni Transfer
Show TV'nin MF Yapım tarafından yapımı üstlenilen popüler dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?”a beklenmedik bir misafir katılıyor. Milyonları ekran başına toplayan dizinin yeni bölümünde, yetenekli oyuncu ve müzisyen Ayta Sözeri yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV'nin MF Yapım tarafından hayata geçirilen beğenilen dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” ikinci sezonuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Salı akşamları ekrana gelen diziye, bu hafta sürpriz bir konuk katılıyor.
EFSUN'UN MÜŞTERİSİ
Dizinin yeni bölümünde, yetenekli oyuncu ve müzisyen Ayta Sözeri izleyici karşısına çıkacak. Sözeri, Efsun'un (Nihal Yalçın) zengin ve değerli müşterilerinden biri olan İpek karakterini canlandıracak.
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştur. Ailesiyle birlikte 1982 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak İzmir'e yerleşmiştir. 1.79 metre boyunda ve 64 kilogram ağırlığında olan Sözeri, Koç burcudur.
Eğitimine Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam eden Sözeri, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi almış ve bu süreçte çeşitli sanatçılara, özellikle Sezen Aksu'ya, konserlerinde geri vokallik yapmıştır. Tiyatro eğitimi de alan Sözeri, İstanbul'daki bir restoranda sahne aldığı sırada yönetmen Mustafa Şevki Doğan tarafından keşfedilmiş ve oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
Kariyeri boyunca "Hayat Bağları", "Dadı", "Arka Sokaklar", "Kuzey Rüzgarı", "Parmaklıklar Ardında", "Dudaktan Kalbe", "Akasya Durağı", "Güneşi Gördüm", "Kahramanlar", "Teslimiyet", "Kadın Krallığı", "Papatyam", "Acayip Hikayeler", "Kayıp Şehir", "Yalan Dünya", "Hadi Ya", "Paramparça", "Ulan İstanbul", "Tehlikeyle Flört", "Koca Dünya" ve "Aile Arasında" gibi pek çok yapımda rol almıştır.
Ayta Sözeri, sıkı bir insan hakları aktivisti ve LGBTİ+ aktivistidir.
Ödülleri:
2018 - 50. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı - Aile Arasında
Ayta Sözeri'nin rol aldığı diziler ve filmler:
2022 – Yılbaşı Gecesi( Dijital Platform Filmi)
2020 – Eltilerin Savaşı (Ebe) (Sinema Filmi)
2021 – Kırmızı Oda (Konuk Oyuncu) ( TV Dizisi)
2017 – Meryem (Mahpus) (TV Dizisi)
2017 – Aile Arasında (Behiye) (Sinema Filmi)
2016 – Koca Dünya (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)
2015 – Tehlikeyle Flört (Sinema Filmi)
2014 – Ulan İstanbul (Umay) (TV Dizisi)
2014 – 2016 – Paramparça (2) (Nezaket) (TV Dizisi)
2014 – Hadi Ya (Sinema Filmi)
2013 – 2014 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
2012 – Kayıp Şehir (Duygu) (TV Dizisi)
2012 – Acayip Hikayeler (Cansu) (TV Dizisi)
2011 – Papatyam 4. Sezon (Şebnem) (TV Dizisi)
2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Beton) (Sinema Filmi)
2009 – Teslimiyet (Aygül) (Sinema Filmi)
2009 – Kahramanlar (Arzu) (TV Dizisi)
2009 – Güneşi Gördüm (Tuana) (Sinema Filmi)
2009 – 2010 – Akasya Durağı (Naciye) (TV Dizisi)
2008 – Dudaktan Kalbe 2. Sezon (Mahkum) (TV Dizisi)
2007 – Parmaklıklar Ardında (Mahkum) (TV Dizisi)
2007 – Kuzey Rüzgarı (Okşan) (TV Dizisi)
2006 – Arka Sokaklar 1. Sezon (Aydan) (TV Dizisi)
2000 – Dadı (Şarkıcı) (TV Dizisi)
2000 – Hayat Bağları (Hapisane Müdürü) (TV Dizisi).