Bahar Dizisine Bomba Yeni Transfer

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976 tarihinde Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğmuştur. Ailesiyle birlikte 1982 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak İzmir'e yerleşmiştir. 1.79 metre boyunda ve 64 kilogram ağırlığında olan Sözeri, Koç burcudur.

Eğitimine Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde devam eden Sözeri, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi almış ve bu süreçte çeşitli sanatçılara, özellikle Sezen Aksu'ya, konserlerinde geri vokallik yapmıştır. Tiyatro eğitimi de alan Sözeri, İstanbul'daki bir restoranda sahne aldığı sırada yönetmen Mustafa Şevki Doğan tarafından keşfedilmiş ve oyunculuk kariyerine adım atmıştır.