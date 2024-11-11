Köyden İndim Şehire Filminin Çekildiği Bina Bakın Neresi Çıktı: Son Hali Şaşırttı

Sitenin 60 yıllık sakinlerinden Mahir Barış ise, o dönemde inşa edilen tek bir ağaç bile olmadığını hatırlatarak, sitenin aslında mebuslar ve Amerikalılar için planlandığını dile getirdi. "Her blokta en az 10-15 Amerikalı aile yaşardı. Her daire günün bir saatinde güneş alacak şekilde tasarlandı" diyen Barış, herkesin özel olarak korunduğuna işaret etti.