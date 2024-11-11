Köyden İndim Şehire Filminin Çekildiği Bina Bakın Neresi Çıktı: Son Hali Şaşırttı
Bir Arzu Film klasiği olan "Köyden İndim Şehire" filminin çekildiği bina bakın neresi çıktı. Binanın 2024 yılındaki hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Kaynak: AA
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde, 1956 yılında inşa edilen ve 1974 yapımı "Köyden İndim Şehire" filmine ev sahipliği yapmış olan Yeşiltepe ve Yıldıztepe blokları, son yıllarda yeniden popüler hale geldi. Sosyal medyada dikkatleri üzerine inşa eden binalar, özgün mimari, iç mekan havuzları ve yeşil alanlarıyla özellikle drone çekimlerinde öne çıkıyor.
"2 BİN KİŞİ İKAMET EDİYOR"
Yeşiltepe Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saraç, yaklaşık 10 yıldır bu sitede yaşadığını ve Ankara merkezde benzer bir yerleşimin kaydedilmediğini ifade etti.
Sitenin yaklaşık 20 dönümlük bir alan üzerinde kurulu olduğunu ve içinde 420 dairenin bulunduğunu belirten Saraç, “Yeşiltepe Sitesi'nde şu anda yaklaşık 2 bin kişi ikamet ediyor” dedi.
"BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM BURADA YAŞADI"
Saraç, sitenin Ankara'da ve Türkiye'de benzeri bulunmayan bir yerleşim alanı olduğunu vurgulayarak, geçmişte birçok ünlü ismin burada yaşadığını ve halen yaşayan ünlülerin olduğunu söyledi. "Milletvekilleri, sanatçılar, askerler, üst düzey komutanlar burada ikamet etti. Yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü keman virtüözü Suna Kan da bu sitede yaşadığını" belirterek, sitenin tarihi verilerine dikkat çekti.
Sitenin 60 yıllık sakinlerinden Mahir Barış ise, o dönemde inşa edilen tek bir ağaç bile olmadığını hatırlatarak, sitenin aslında mebuslar ve Amerikalılar için planlandığını dile getirdi. "Her blokta en az 10-15 Amerikalı aile yaşardı. Her daire günün bir saatinde güneş alacak şekilde tasarlandı" diyen Barış, herkesin özel olarak korunduğuna işaret etti.
Barış ayrıca, sitede detaylı güvenlik önlemlerinin sıkı olduğunu ve üst düzey düzenlemelerin ikamet edebilmesi için güvenlik görevlilerinin bulunduğunu belirtti.