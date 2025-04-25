Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı

BEYİN, UYKUDA BİLGİLERİ KALICI HALE GETİRİYOR

Tübingen Üniversitesi’nden Dr. Susanne Diekelmann, uykunun hafızayı düzenleme ve uzun süreli belleğe aktarım açısından kritik olduğunu belirtiyor. Diekelmann’a göre, gündüz öğrenilen bilgiler, gece uykuda beyinde işlenerek kalıcı hale getiriliyor. Yeterli ve kaliteli uyku alınmadığında ise bu bilgiler unutulabiliyor.

UYKUDA KOKU UYARISI HAFIZAYI YÜZDE 23 ARTIRIYOR

Bilim insanları, kokuların da hafıza üzerinde etkili olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Yapılan bir deneyde, katılımcılara bir hafıza oyunu sırasında belirli bir koku verildi. Aynı koku gece uykuları sırasında tekrar sunulduğunda, hafıza performanslarının yüzde 23 oranında arttığı görüldü. Bu sonuçlar, belirli kokuların beynin bilgi işleme kapasitesini artırabildiğini gösteriyor.