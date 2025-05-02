İstanbul Valisi Davut Gül: Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemi

İstanbul Valisi Davut Gül, sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleriyle yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyardı. Gül, epilepsi hastalarının ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül: Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemi

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleriyle yapılan dolandırıcılıkların artmasına dikkat çekti.

Vali Gül, yaptığı açıklamada, raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını vurgulayarak, bu durumu eczacılarının da bildiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül: Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemi - Resim : 1

Davut Gül, dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu ifade etti. Özellikle toplu taşımalarda bayılma, çöp konteynerinin yanında yemek yeme gibi görüntülerin, toplumda duyarlılık yaratmak adına sahte bir şekilde sergilendiğini söyledi.

Vali Gül, toplum huzuru ve güvenliği için vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, zekat ve sadakaların yalnızca tanınan ve güvenilen kişilere veya kurumlardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti. Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için herkesin duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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