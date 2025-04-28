İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı? Vali Gül Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. Vali Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi. Vali Gül, "Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti." dedi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı? Vali Gül Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, okulların depremden hasar almadığını belirtti. Eğitimde kullanılan binaların deprem testinden başarıyla geçtiğini vurgulayan Vali Gül, İstanbul'da 5.500 civarında deprem toplanma alanı bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, deprem sırasında okulların ve iş yerlerinin dayanıklılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

OKULLARDA HASAR VAR MI?

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem şehirde panik yarattı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, park ve bahçelerde çadırlar kuruldu. Öte yandan okullar 2 gün tedbir amaçlı tatil edildi. İstanbul'daki okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi.

'BİNALAR TESTTEN GEÇTİ'

"Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti" ifadelerini kullanan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Davut Gül
Son Güncelleme:
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Polis Memurunun Sır Ölümü: Dere Yatağında Cansız Bedeni Bulundu Polis Memurunun Sır Ölümü
Kütahya'da Korkutan Depremler! Gece Boyunca Sallandı Kütahya'da Korkutan Depremler
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle Türkiye'nin Gururu Dev Şirket Fransızlara Satılıyor: 440 Milyon Dolarlık Hamle
Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü Kadıköy'de Korku Dolu Gece
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Bugüne Dikkat İstanbul'da Fırtına Alarmı