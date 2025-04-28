İstanbul'da Hasarlı Okul Var mı? Vali Gül Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, okulların depremden hasar almadığını belirtti. Eğitimde kullanılan binaların deprem testinden başarıyla geçtiğini vurgulayan Vali Gül, İstanbul'da 5.500 civarında deprem toplanma alanı bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, deprem sırasında okulların ve iş yerlerinin dayanıklılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

OKULLARDA HASAR VAR MI?

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem şehirde panik yarattı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, park ve bahçelerde çadırlar kuruldu. Öte yandan okullar 2 gün tedbir amaçlı tatil edildi. İstanbul'daki okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi.

'BİNALAR TESTTEN GEÇTİ'

"Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti" ifadelerini kullanan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."

Kaynak: Haber Merkezi