Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Gece saatlerinde yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabah 07.21'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD, depremlerin merkez üssünü Simav olarak açıkladı.

Son Güncelleme:
Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesi gece saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.45'te merkez üssü Simav olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SABAH BİR DEPREM DAHA!

Kütahya'da sabah saat 07.21'de Simav merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 6.13 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da Bir Deprem Dahaİstanbul'da Bir Deprem DahaGüncel

AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Elazığ'da Şiddetli DepremAFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Elazığ'da Şiddetli DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kütahya Deprem AFAD
Son Güncelleme:
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü Kadıköy'de Korku Dolu Gece
Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü Kadıköy'de Korku Dolu Gece
Yeşil Saha Boks Ringine Döndü! Bitiş Düdüğünün Ardından Yumruklar Konuştu Yeşil Saha Boks Ringine Döndü! Bitiş Düdüğünün Ardından Yumruklar Konuştu
Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Kütahya'da Korkutan Depremler
Kuzey Kore İlk Kez Doğruladı; 'Rusya'ya Asker Gönderdik' İlk Kez Doğrulandı; 'Asker Gönderdik'