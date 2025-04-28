Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'nın Simav ilçesi gece saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.45'te merkez üssü Simav olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 11.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SABAH BİR DEPREM DAHA!

Kütahya'da sabah saat 07.21'de Simav merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 6.13 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi