Kütahya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'da peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Gece saatlerinde yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından sabah 07.21'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. AFAD, depremlerin merkez üssünü Simav olarak açıkladı.
Kütahya'nın Simav ilçesi gece saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.45'te merkez üssü Simav olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 11.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SABAH BİR DEPREM DAHA!
Kütahya'da sabah saat 07.21'de Simav merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği 6.13 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-28
Saat:07:21:09 TSİ
Enlem:39.21528 N
Boylam:28.99167 E
Derinlik:6.13 km
Detay:https://t.co/YkWOAUJP52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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