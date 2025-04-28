Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde sağanak yağış ve gök gürültüsünün etkili olacağını açıkladı. Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz bölgesinin iç bölümleri, Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevresinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Denizli çevresiyle birlikte İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor - Resim : 1

Rüzgarın ise Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman saatte 70-80 kilometre hıza ulaşacak şekilde kuvvetli esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da ise kuvvetli şekilde esmesi öngörülüyor.

Denizli ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar ve Marmara Bölgesi'nde kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor - Resim : 3

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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