Kadıköy'de Korku Dolu Gece! Bir Apartmanda Balkon Çöktü

Olay, Kadıköy’de Dumlupınar Mahallesi Melih Cevdet Anday Sokak üzerinde bulunan altı katlı binada meydana geldi. Binanın 5. katında yer alan dairenin balkonunun çökmesi üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çöken balkonun parçaları park halindeki bir araca zarar verdi.

Binanın tamamen tahliye edildiği ve mühürlenip mühürlenmeyeceğine uzmanların yapacağı detaylı incelemenin ardından karar verileceği belirtildi.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYULDU

Olay anına tanıklık eden ve apartmanın karşısında oturan Hakan Cevahir, saat 23.00 civarında bir sarsıntı hissettiklerini, hemen ardından büyük bir gürültü duyduklarını ve camdan baktıklarında karşı binadaki balkonun çöktüğünü gördüklerini aktardı.

Kaynak: AA