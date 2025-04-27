Antalya’da Evlat Dehşeti! Anne Babasına Kabusu Yaşattı, Devreye Özel Harekat Girdi

Dehşet veren olay saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1067. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitede bir daireden kavga sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekibi, 2. katta ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İrfan B.’nin anne ve babasını odaya kilitlediğini öğrendi. İrfan B.’nin daire kapısını açmaması ve anne-babasına zarar vereceğini söylemesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve Özel Harekat polisleri sevk edildi.

'İÇERİDELER, POLİS KIYAFETİ GİYMİŞLER'

Kapıyı açmamakta direnen İrfan B.’nin bulunduğu dairenin kapısı Özel Harekat polisleri tarafından kırılarak içeri girildi. İrfan B.’nin anne ve babası polis ekipleri tarafından kilitli bulundukları odadan çıkartılırken, şahıs bu kez de kendini balkona kilitledi. Bu sırada site bahçesinde toplanan vatandaşlar, ekiplerin ikna çabalarını endişe dolu gözlerle izledi.

İrfan B.’yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil dökerken, dışardaki polislere seslenen gencin tutarsız davranış ve söylemlerde bulunduğu görüldü. İrfan B., balkondan aşağıda bekleyen polislere, "İçerideler. Polis kıyafeti giymişler. Ayağıma elektrik verdiler. Ben askerim, içerideler, asker siper al" dedi.

YAKLAŞIK 1.5 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 1.5 saatlik uğraş sonunda ikna edilen İrfan B. ters kelepçe ile kontrol altına alınırken, kendisini bekleyen ambulansa bindirileceği sırada da ekiplere zorluk çıkarmayı sürdürdü. Ambulansa binmekte direnen genç, "Suçum yok, kapıyı kırdınız, zorla içeri girdiniz. Nereye götürüyorsunuz beni" diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sitede güvenlik görevlisinin ikna etmesinin ardından ambulansa binen İrfan B., yatıştırıcı iğne vurularak hastaneye götürüldü. Gencin anne ve babası ise, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Kaynak: İHA