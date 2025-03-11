Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, babasını vahşice katletti. Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki E.G., akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti. Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü.

HASTANEYE GİDİP İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA