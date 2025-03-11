Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü

Denizli'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, babasını sopayla darp ettikten sonra kafasını taşla ezerek öldürdü. Cinayeti itiraf eden şahıs, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü

Denizli'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, babasını vahşice katletti. Olay, Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki E.G., akşam saatlerinde tartıştığı babası Halil Göksu'yu (62) sopayla darp etti. Şahıs, daha sonra taşla başına defalarca vurarak babasını öldürdü.

HASTANEYE GİDİP İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden E.G., kanlı kıyafetlerle kendisini gören doktorlara babasını öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf etti. E.G.'nın ifadeleri doğrultusunda adrese giden jandarma ekipleri, Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

E.G.'nın jandarmadaki ifadesinde, cinayet sebebinin babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmemesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da Kan Donduran Kadın Cinayeti! Emekli Polis, Eşini Eşarpla Boğarak KatlettiTekirdağ'da Kan Donduran Kadın Cinayeti! Emekli Polis, Eşini Eşarpla Boğarak KatlettiGüncel
İstanbul'da Erkek Dehşeti! Eşini Katledip İntihar Ettiİstanbul'da Erkek Dehşeti! Eşini Katledip İntihar EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Cinayet
Son Güncelleme:
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz' Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi
Sürece Dair Flaş Gelişme! Güvenlik Kaynakları Açıkladı: Terör Örgütü Yöneticilerine Af Var mı? Sürece Dair Flaş Gelişme! Güvenlik Kaynakları Açıkladı: Terör Örgütü Yöneticilerine Af Var mı?
El Şakasına Sinirlendi, Önüne Gelene Pompalı Tüfekle Kurşun Yağdırdı El Şakasına Sinirlendi, Önüne Gelene Pompalı Tüfekle Kurşun Yağdırdı
Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Canice Katletti
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz' Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi
Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...' Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı
Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama Papa'nın Sağlık Durumunda Yeni Gelişme
Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı