İstanbul'da Erkek Dehşeti! Eşini Katledip İntihar Etti

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son kahreden haber İstanbul'dan geldi. Esenyurt'ta bir erkek, tartıştığı eşini katledip intihar etti. Ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

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İstanbul'da Erkek Dehşeti! Eşini Katledip İntihar Etti

İstanbul Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta akşam saatlerinde bir kadın daha katledildi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tuncer ve Gülnur B. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada eşini öldüren Tuncer B., daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Esenyurt Kadın cinayetleri
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