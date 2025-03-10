İstanbul'da Erkek Dehşeti! Eşini Katledip İntihar Etti

İstanbul Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta akşam saatlerinde bir kadın daha katledildi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tuncer ve Gülnur B. çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada eşini öldüren Tuncer B., daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA