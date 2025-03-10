Antalya'da Kadın Cinayeti: İki Ay Önce Evlendiği Eşini Öldürdü

Antalya'da Halit Can Sakman isimli erkek, 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdü. Kendisi de boğazından yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, cinayet sonrası suçunu arkadaşına itiraf ettiği öğrenildi.

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Antalya'da Kadın Cinayeti: İki Ay Önce Evlendiği Eşini Öldürdü

Toplumun temel sorunlarından biri haline gelen kadın cinayetlerinden sonuncusu, Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda, dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Halit Can Sakman (26), kendisi gibi hemşire olan ve 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldürdü.

İddiaya göre maddi problemler nedeniyle tartışan çiftten Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla saldırdı. Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halit Can Sakman ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boyun kısmında kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Antalya'da Kadın Cinayeti: İki Ay Önce Evlendiği Eşini Öldürdü - Resim : 1

ARKADAŞINI ARAYIP SÖYLEMİŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

ANNENİN ACI ÇIĞLIĞI

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye isyan etti.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazenin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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