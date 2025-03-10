İş Makinesi Taşıyordu, Aniden Cayır Cayır Yandı

D-650 kara yolunda bir tır cayır cayır yandı. İtfaiye yangını kontrol altına alırken tırın iş makinesi taşıdığı öğrenildi.

İş Makinesi Taşıyordu, Aniden Cayır Cayır Yandı

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu üzerindeki Mekece Mahallesi yakınlarında korkutan bir yangın çıktı.

Bilecik yönüne ilerleyen iş makinesi taşıyan tırın lastiği patladı. Patlayan lastik, aracın teker kısmında alevlere yol açtı.

İş Makinesi Taşıyordu, Aniden Cayır Cayır Yandı - Resim : 1

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmaması yüreklere su serpti. Ekipler yangının çıkış nedenini araştıracak.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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