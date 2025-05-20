Yaz Kış Demeden Hasat Ediyor: Ne Toprak İstiyor, Ne Bahçe! Eken Bütün Yıl Topluyor

Ne tarla gerektiriyor ne de geniş bir bahçe... Sadece bir saksı, bir avuç toprak ve biraz güneş ışığıyla, hem doğal hem de ekonomik bir üretim mümkün. Üstelik yıl boyunca taze taze yaprak veren bu bitki, mutfakların vazgeçilmezi...

EKEN BÜTÜN YIL BOYUNCA TOPLUYOR

Saksıda nane yetiştirmek, doğayla bağ kurmanın en basit yollarından biri olarak öne çıkıyor. Cam kenarında, balkon köşesinde veya mutfak tezgahında bile rahatlıkla yetiştirilebilen ve yıl boyunca taze yaprak veren nane, kolay bakımı ve verimliliği sayesinde evde üretime başlamak isteyenler için biçilmiş kaftan. Üstelik tohum arayıp bulmakla da uğraşmanıza gerek yok. Manavdan ya da pazardan alınan taze bir demet nane, birkaç gün suda bekletildiğinde kök salıp yeni bir bitkiye dönüşebiliyor.