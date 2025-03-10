Kocaeli’de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak’ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan 41 AOA 660 plakalı Opel marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA