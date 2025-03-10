Korumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha: Eşini Darp Edip, 'Yakında Öldüreceğim' Dedi

Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin evine giden Eyüp D. isimli şahıs, adliyeye götürüldüğü sırada kan donduran ifadeler kullandı. Eyüp D. isimli şahıs, "Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” dedi.

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Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen kadına şiddet ve cinayet vakaları gündemden düşmezken, Samsun’da yaşanan olayda kan donduran ifadeler kullanıldı.

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D. İsimli şahıs eşi E.D.’yi evine gidip dövdü. Şüpheli Eyüp D.’nin adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere “Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında” ifadelerini kullanması kan dondurdu.

Korumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha: Eşini Darp Edip, 'Yakında Öldüreceğim' Dedi - Resim : 1

Uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D. İsimli şahıs tarafından dövülen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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