Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi

G.D., Çelikel’in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını, büyü yaptığını ve korku yoluyla kendisine baskı kurduğunu iddia etti. İntihar mektubunda ise Çelikel’in tehditler savurduğunu, mal varlığını ele geçirme planları yaptığını, hatta silah göstererek kendisini korkuttuğunu yazdı. Ayrıca, mesajlarında sevgilisinin kendisini korkutmak için Polonyalı sanatçı Zdzislaw Beksinski’nin karanlık resimlerini kullandığını ve bir “büyücü WhatsApp grubundan” bahsettiğini belirtti.