Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
39 yaşındaki G.D. adlı kadın, tehdit ve baskılara dayanamayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı; geride bıraktığı mektup ise korkunç detayları ortaya çıkardı.
Kaynak: Sabah
5 Ekim 2024’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç bir olay yaşandı. Dilan Polat’ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D., aracıyla köprüye geldi ve kendini aşağı bırakarak yaşamına son verdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, aracında bir şikayet dilekçesi, çeşitli yazışmalar ve bir intihar mektubu buldu.
Soruşturma kapsamında, genç kadının ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şikayet dilekçesi ve intihar mektubunda, G.D.’nin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişinin adı geçiyordu. Bunun üzerine savcılık, olayı yalnızca bir intihar olarak değerlendirmek yerine, "intihara yönlendirme" ihtimali üzerinde durarak soruşturmayı genişletti.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit’in yürüttüğü incelemelerde, G.D.’nin daha önce yaptığı şikayetler, telefon ve e-posta kayıtları araştırıldı, tanıkların ifadeleri alındı. Bu süreçte, genç kadının olaydan iki gün önce de aynı yerde intihara teşebbüs ettiği, ancak polis tarafından ikna edilerek vazgeçirildiği ortaya çıktı. Şikayet dilekçesinde, G.D.’nin sevgilisi olduğu belirtilen 39 yaşındaki Ali Çelikel’den şikayetçi olduğu ve can güvenliği olmadığını dile getirdiği görüldü.
G.D., Çelikel’in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını, büyü yaptığını ve korku yoluyla kendisine baskı kurduğunu iddia etti. İntihar mektubunda ise Çelikel’in tehditler savurduğunu, mal varlığını ele geçirme planları yaptığını, hatta silah göstererek kendisini korkuttuğunu yazdı. Ayrıca, mesajlarında sevgilisinin kendisini korkutmak için Polonyalı sanatçı Zdzislaw Beksinski’nin karanlık resimlerini kullandığını ve bir “büyücü WhatsApp grubundan” bahsettiğini belirtti.
Tüm bu delilleri değerlendiren savcılık, Ali Çelikel’in intihara sebebiyet verme suçunu işlediğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti ve tutuklanmasını talep etti. Hakimlik, Çelikel hakkında "başkasını intihara yönlendirme" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.
Çelikel ise ifadesinde, ilişkilerinin 1,5 yıl sürdüğünü, İstanbul'a geldiğinde G.K.'nin kendisini gezdirdiğini, otel parasını ödediğini söyledi.
Borcu olduğu için G.K.'nin 50 gram altın bozdurup kendisine yüz bin lira para transfer ettiğini belirten Ali Çelikel büyü iddialarına yönelik, sıkıntıları için G.K.'ye dua yazıp verdiğini öne sürdü.