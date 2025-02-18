İki Kadın Evde Ölü Bulundu, 19 Yaşındaki Genç Tutuklandı

ABD'nin New York kentindeki bir evde 15 Şubat Cumartesi akşamı iki kadın ağır yaralı olarak bulundu. Polisin saat 20:30 sularında apartman dairesinde bulduğu kadınlarda "ciddi kafa yaralanmaları" olduğu tespit edildi.

Kimlikleri henüz açıklanmayan kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer kadının da kaldırıldığı Westchester Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

BİRİNCİ DERECE CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Saldırıyla ilgili detaylar paylaşılmazken, polis, 16 Şubat Pazar akşamı 19 yaşındaki Alan Aba adlı gencin olayla ilgili gözaltına alındığını ve birinci dereceden cinayetle suçlandığını duyurdu.

Aba'nın cinayet mahalline 30 dakikadan daha az bir mesafede bulunan bir bölgede yaşadığı, şu anda da Rockland County Hapishanesi'nde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi