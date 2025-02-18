Riyad'da Tarihi ABD-Rusya Zirvesi: Görüşme Başladı

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için ABD ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetleriyle beraber kente gitti.

Rus heyetinde bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, tarihi zirve ile ilgili yaptığı açıklamada, görüşmeye profesyonel bir şekilde yaklaştıklarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklentilerinin açık olduğunu söyledi.

PUTİN İLE TRUMP GÖRÜŞEBİLİR

Yuriy Uşakov, bu görüşmelerle birlikte Donald Trump başkanlığındaki ABD ile ilişkilerin yeniden normalleşmesinin ve Putin ile Trump'ın bir araya gelmesinin önünün açılabileceğini belirtti.

Görüşmelerde Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin sonunda Rus heyetinin basın toplantısı yapması bekleniyor.

Kaynak: AA