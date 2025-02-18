Riyad'da Tarihi ABD-Rusya Zirvesi: Görüşme Başladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki görüşmesi başladı. İki ülke arasındaki tarihi zirvede ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı...

Son Güncelleme:
Riyad'da Tarihi ABD-Rusya Zirvesi: Görüşme Başladı

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için ABD ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, heyetleriyle beraber kente gitti.

Rus heyetinde bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, tarihi zirve ile ilgili yaptığı açıklamada, görüşmeye profesyonel bir şekilde yaklaştıklarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklentilerinin açık olduğunu söyledi.

Riyad'da Tarihi ABD-Rusya Zirvesi: Görüşme Başladı - Resim : 1

PUTİN İLE TRUMP GÖRÜŞEBİLİR

Yuriy Uşakov, bu görüşmelerle birlikte Donald Trump başkanlığındaki ABD ile ilişkilerin yeniden normalleşmesinin ve Putin ile Trump'ın bir araya gelmesinin önünün açılabileceğini belirtti.

Görüşmelerde Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin sonunda Rus heyetinin basın toplantısı yapması bekleniyor.

Tarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya OturacakTarih Belli Oldu: Rusya ve ABD Suudi Arabistan'da Masaya OturacakDünya
ABD Başkanı Trump: Putin ve Zelenskiy Savaşı Bitirmek İstiyorABD Başkanı Trump: Putin ve Zelenskiy Savaşı Bitirmek İstiyorDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya ABD Ukrayna
Son Güncelleme:
Trump Söyledi, İsrail Harekete Geçti! İşte 'Gazze'yi Alma' Planı İşte İsrail'in 'Gazze'yi Alma' Planı
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Depremin Kucağındaki Santorini’de Acil Alarm, Kaçış Limanı İnşa Ediliyor Depremin Kucağındaki Santorini’de Acil Alarm
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor... İşte Bölge Bölge Hava Durumu Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kar Yağışı Çok Sert Geliyor
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Büyük Deprem! Ege Denizi'nde Büyük Deprem!
Nevşehir'de Kadın Cinayeti: Eski Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti Nevşehir'de Kadın Cinayeti