Ece Gürel’in Acılı Babası Canlı Yayında İsyan Etti: Kızımı Kurban Ettiler

Belgrad Ormanı’nda sır bir şekilde kaybolan ve bulunduktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu isyan etti. Kızının cadılık eğitimi almadığını ifade eden Koçoğlu, "Kızımı kurban ettiler" dedi.

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Ece Gürel’in Acılı Babası Canlı Yayında İsyan Etti: Kızımı Kurban Ettiler

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak cadılık eğitimi aldığı iddia edilen Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iddialara sert tepki gösterdi.

Kızının böyle bir eğitim almadığını vurgulayan Koçoğlu, kızına sonuna kadar güvendiğini belirtti. Koçoğlu, "Ben kızımın arkasındayım, böyle bir şey olsa bana söyler. Astronomi dersi aldığını biliyorum. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Benim kızımın aklının ucundan böyle bir şey geçmez" dedi.

Ece Gürel’in Acılı Babası Canlı Yayında İsyan Etti: Kızımı Kurban Ettiler - Resim : 1

'KIZIM ORUÇLUYDU'

Kızının inançlı bir insan olduğunu belirten Koçoğlu, “Benim kızım Müslüman bir insan, oruçlu vaziyetteydi. Oruçlu cadı mı olur? Sizin aklınız mantığınız alıyor mu? Bu kadar şeyin imkanı yok. Bunlar çok acı suçlamalar” diyerek iddialara tepki gösterdi.

Ece Gürel’in Acılı Babası Canlı Yayında İsyan Etti: Kızımı Kurban Ettiler - Resim : 2

'KURBAN EDİLDİ' İDDİASI

Ece Gürel’in ölümüyle ilgili şüphelerini dile getiren baba Muharrem Koçoğlu, kızının bir şekilde kurban edildiğini iddia ederek, “Nasıl ettiler bilmiyorum ama sonuna kadar gideceğim. Ben kızıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Ece Gürel’in Acılı Babası Canlı Yayında İsyan Etti: Kızımı Kurban Ettiler - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine, bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin dört gün süren çalışmaları sonucunda gece saatlerinde ormanda bulunan Gürel, hipotermi ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

CADILIK EĞİTİMİ İDDİASI

Ece Gürel’e “cadılık eğitimi” verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurtdışına çıkışı yasaklandı.

Olayın detayları araştırılmaya devam ederken, Gürel’in ölümüyle ilgili tartışmalar ve iddialar da kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

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Kaynak: ATV

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