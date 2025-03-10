Alaattin Köseler’in Yerine Vekaleten Seçilecek İsim Belli Oldu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine vekaleten seçilecek isim belli oldu.

Köseler'in görevine Özlem Vural Gürzel'in vekalet edeceği öğrenildi. Öte yandan CHP’nin adayı Gürzel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde olduğu biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli arasında yer alan Köseler, 18 kişiyle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Soruşturma sonucunda, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Mart 2025 tarihli kararıyla tutuklanmasının ardından Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

1960 yılında Beykoz Paşabahçe’de doğan Alaattin Köseler, ilk, orta ve lise öğrenimini Beykoz’da tamamladı. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Ankara Mamak’ta tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi