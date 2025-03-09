Esenyurt'ta Erkek Dehşeti: Kapıyı Kırıp Dakikalarca Darbetti, Serbest Kaldı

Türkiye’de birçok kadın, ayrılmak istediği erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor veya öldürülüyor. Dehşetin bu seferki adresi İstanbul oldu. Esenyurt'ta genç kadının evi eski erkek arkadaşı tarafından basıldı. Genç kadını darbeden erkek gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Genç kadın, baskının devam ettiğini ve kedisi ile birlikte ölümle tehdit edildiğini açıklayarak yardım istedi.

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Esenyurt'ta Erkek Dehşeti: Kapıyı Kırıp Dakikalarca Darbetti, Serbest Kaldı

İstanbul'da bir kadın daha eski sevgilisinin şiddet ve şantajına maruz kaldı. 26 Kasım 2024'te Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hatice Karaçam, ayrıldığı erkek tarafından evinde saldırıya uğradı. Kapıyı kırarak içeri giren fail, genç kadını dakikalarca darbetti. Üstelik bu, Karaçam'ın maruz kaldığı ilk şiddet olayı değildi.

Hatice Karaçam, birkaç ay önce galerici Cem Y. ile sevgili oldu. Ancak ilişkilerinin dördüncü ayında şiddete uğramaya başladı. Hatice Karaçam, Cem Y.'den ayrılmaya karar verdi. Ancak Cem Y., Karaçam'ı özel fotoğraflarıyla tehdit etmeye başladı.

Esenyurt'ta Erkek Dehşeti: Kapıyı Kırıp Dakikalarca Darbetti, Serbest Kaldı - Resim : 1

SERBEST KALDI

Cem Y., Karaçam'ın evine zorla girdi, kapıyı kırdı ve genç kadının boğazını sıkarak şiddet uyguladı. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Cem Y., gözaltına alındı fakat mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEHDİTLER DEVAM ETTİ

Serbest kalan Cem Y., Karaçam'ın peşini bırakmadı. Ailesinin yanına taşınan kadın, tehdit ve şantaja maruz kaldı. Fotoğraflarıyla şantaj edilen Karaçam, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Esenyurt'ta Erkek Dehşeti: Kapıyı Kırıp Dakikalarca Darbetti, Serbest Kaldı - Resim : 2

BAŞKA KADINLAR DA MAĞDUR!

Hatice Karaçam, yaşadığı dehşeti duyurmak için sosyal medyadan bir video paylaştı. Açıklamasında, "Başıma bir şey gelirse, sorumlusu Cem Y.'dir" dedi.

Hatice Karaçam, "Ben susmayacağım. Türkiye'de kadınsanız, susturuluyorsunuz. Ama ne olursa olsun, ben susmayacağım. Beni tehdit eden bu adamın eski sevgililerine de aynı şeyleri yaptığını öğrendim. Elinde onların da görüntüleri vardı. Ben onu ondan aldım. O da USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü" diyerek konuştu.

Esenyurt'ta Erkek Dehşeti: Kapıyı Kırıp Dakikalarca Darbetti, Serbest Kaldı - Resim : 3

'KEDİNİ VE SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Cem Y.'nin, kendisini ve kedisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen kadın şu çağrıda bulundu:

"Yeri geldi benim sosyal medya hesabımdan herkese mesaj attı. Zaten tüm sosyal medya hesaplarımı kendi telefonundan açıyordu ve takıntılıydı. Telefonundan açtırmadığım zaman ‘işyerine gelirim, seni işinden ederim. Seni öldürürüm, evine gider kedini öldürürüm. Yine evinin kapısını kırıp seni döverim' diyordu.

Esenyurt'ta Erkek Dehşeti: Kapıyı Kırıp Dakikalarca Darbetti, Serbest Kaldı - Resim : 4

İlgili birimlerin bu insanı artık benden uzaklaştırmasını ve Türkiye'de kadınların şantaja ve tehdide uğramaması için ciddi önlemler alınmasını istiyorum. Çünkü ben evimde rahatça uyuyamıyorum."

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Kaynak: DHA

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