Göç Yolundaki Leyleği Av Tüfeğiyle Vurdular!

Arap ve Afrika ülkelerinden yola düşüp, kuzeye doğru göç edenlerin Türkiye’ye giriş yaptığı noktalardan biri olan Samandağ’da bir leylek vatandaşlar tarafından, av tüfeğiyle vurulmuş bir halde yaralı olarak bulundu.

KORUMA ALTINA ALINDI

Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen leylek tedavisinin yapılarak yeniden doğaya geri bırakılabilmesi amacıyla koruma altına alındı.

‘VÜCUDUNDA SAÇMA YARASI BULDUK’

Leyleği yaralı olarak bulan Duygu Dürgen, bahçeden gezerken leyleği görerek eve aldıklarını, yaptıkları incelemede leyleğin vücudunda 2 saçma yarası görünce ekiplere haber verdiklerini ifade etti.

Dürgen, çok üzüldüklerini belirterek “İnşallah sağlığına kavuşur” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA