Zorlu Yarışta Cumhurbaşkanı’na En Güçlü Rakip İmamoğlu mu Yavaş mı? Ahmet Hakan’dan Çarpıcı Analiz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında yaklaşan seçim sürecine ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olacağı varsayımı üzerinden yaptığı analizde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinden hangisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha zorlu bir rakip olabileceğini söyledi.

İKİ İSMİN AVANTAJLARINI SIRALADI

Mansur Yavaş’ın yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla oy aldığını hatırlatan Hakan, iki ismin Cumhurbaşkanlığı seçiminde avantaj yaratabilecek özelliklerini açıkladı.

İmamoğlu’nun daha aktif ve mücadeleci bir siyasi kişilik olduğuna ve DEM oylarını alabilme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Hakan, Yavaş’ın ise muhafazakâr seçmene daha yakın durduğunu ve milliyetçi kimliğiyle bilindiği için geniş bir seçmen kitlesine hitap etme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

HANGİSİ DAHA ZORLU RAKİP OLUR?

Öte yandan İmamoğlu’nun ön seçim adaylığının netleşmesinden ötürü erkenden yıpranma durumu olduğuna dikkat çeken Hakan, Yavaş’ın “devlet adamı” algısının artabileceğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından hangisi daha zorlu rakip olur?” sorusunu da değerlendiren Ahmet Hakan, “Benim görüşüm şu:Bir kısım DEM seçmeninin Cumhur İttifakı’na kayma ihtimali göz önünde bulundurulursa... Mansur Yavaş’ın Erdoğan açısından biraz daha zorlu bir rakip olacağı söylenebilir” yanıt verdi.

Kaynak: Hürriyet