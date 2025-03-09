Zorlu Yarışta Cumhurbaşkanı’na En Güçlü Rakip İmamoğlu mu Yavaş mı? Ahmet Hakan’dan Çarpıcı Analiz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olacağını varsayarak yaptığı değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ikilisinden hangisinin daha zorlu bir rakip olabileceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Zorlu Yarışta Cumhurbaşkanı’na En Güçlü Rakip İmamoğlu mu Yavaş mı? Ahmet Hakan’dan Çarpıcı Analiz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında yaklaşan seçim sürecine ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olacağı varsayımı üzerinden yaptığı analizde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ikilisinden hangisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için daha zorlu bir rakip olabileceğini söyledi.

İKİ İSMİN AVANTAJLARINI SIRALADI

Mansur Yavaş’ın yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan daha fazla oy aldığını hatırlatan Hakan, iki ismin Cumhurbaşkanlığı seçiminde avantaj yaratabilecek özelliklerini açıkladı.

İmamoğlu’nun daha aktif ve mücadeleci bir siyasi kişilik olduğuna ve DEM oylarını alabilme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Hakan, Yavaş’ın ise muhafazakâr seçmene daha yakın durduğunu ve milliyetçi kimliğiyle bilindiği için geniş bir seçmen kitlesine hitap etme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Zorlu Yarışta Cumhurbaşkanı’na En Güçlü Rakip İmamoğlu mu Yavaş mı? Ahmet Hakan’dan Çarpıcı Analiz - Resim : 1

HANGİSİ DAHA ZORLU RAKİP OLUR?

Öte yandan İmamoğlu’nun ön seçim adaylığının netleşmesinden ötürü erkenden yıpranma durumu olduğuna dikkat çeken Hakan, Yavaş’ın “devlet adamı” algısının artabileceğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından hangisi daha zorlu rakip olur?” sorusunu da değerlendiren Ahmet Hakan, “Benim görüşüm şu:Bir kısım DEM seçmeninin Cumhur İttifakı’na kayma ihtimali göz önünde bulundurulursa... Mansur Yavaş’ın Erdoğan açısından biraz daha zorlu bir rakip olacağı söylenebilir” yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Beş Anket, Tek Sonuç, Dev FarkCumhurbaşkanı Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Beş Anket, Tek Sonuç, Dev FarkGüncel
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek SonuçSER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin İki Farklı Senaryo, Tek SonuçSiyaset

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Ahmet Hakan Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz
İstanbul'un Göbeğinde Bir Haftada 7 Kapkaç! İstanbul'un Göbeğinde Bir Haftada 7 Kapkaç!
Dünyaca Ünlü Fransız Filozoftan 'Süreç' Açıklaması Dünyaca Ünlü Fransız Filozoftan 'Süreç' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor