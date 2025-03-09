İstanbul'un Göbeğinde Bir Haftada 7 Kapkaç!

17 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında Beyoğlu’nda peş peşe gerçekleşen kapkaç olayları "pes" dedirtti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

17 Ocak Cuma günü sabah Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde gerçekleşen ilk olayda, R.A. ve K.A. caddede telefonla konuşurken, bir şüpheli yaklaşıp iki elleriyle aynı anda çifte kapkaç yaptı ve hızla uzaklaştı.

İkinci olay ise 22 Ocak Çarşamba günü Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Y.A.K. caddede yürürken, sokak kesişiminde kapkaça uğradı. Aynı gün, bir başka kapkaç vakası da Şehit Muhtar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Bir diğer olay ise Tarlabaşı Bulvarı’nda yaşandı. N.R., arkadaşıyla yürürken sokak kesişiminde, şüpheli tarafından elindeki çanta çalındı.

Aynı gün saat 04.00 civarında, iki kadının otomobile binmek üzereyken yanlarına yaklaşan bir şüpheli, aracın açık camından elini uzatarak cep telefonlarını çaldı. Altıncı olay ise aynı gün saat 06.00 civarında Tarlabaşı Bulvarı’nda yaşandı.

51 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerden A.T. ve S.A., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip, Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, A.T.’nin 51 suç kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA