8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde Taksim'de Gözaltına Alınanlar Serbest

23'üncü 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün ardından Taksim civarında gözaltına alınan 112 kişiden 111'i serbest bırakılırken 1 kişinin halen gözaltında olduğu öğrenildi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde Taksim'de Gözaltına Alınanlar Serbest

İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen 23'üncü 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sonrası alandan ayrıldıkları esnada çok sayıda kadın ve LGBTİ+ polis tarafından abluka altına alındı.

SLOGAN GEREKÇE GÖSTERİLDİ

"Tayyip kaç kaç kaç, kadınlar geliyor" sloganı atıldığı ve "2911 sayılı kanuna muhalefet" edildiği gerekçesiyle ablukaya alınanlar, polis ekiplerinin saldırısına uğradı.

112 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

2'si çocuk 112 kişi, polisler tarafından darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 111’i bu sabah saatlerinde serbest bırakılırken, 1 kişinin hale gözaltında olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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