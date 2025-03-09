AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem
Türkiye depremle sarsılmaya devam ediyor. Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
3.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 12.21 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/7jL85YHFxt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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Kaynak: Haber Merkezi
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