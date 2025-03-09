AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem

Türkiye depremle sarsılmaya devam ediyor. Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD Duyurdu: Malatya'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından Malatya'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

3.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 12.21 km derinliğinde gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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