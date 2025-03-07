Malatya'da Korkutan Deprem

AFAD, Malatya'da saat 21.04'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kaydetti.

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Malatya'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Doğanşehir'de saat 21.04'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 10.38 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6; derinliğini 6.1 kilometre olarak kaydetti.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m . Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim , Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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