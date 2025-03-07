Malatya'da Korkutan Deprem
AFAD, Malatya'da saat 21.04'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya Doğanşehir'de saat 21.04'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 10.38 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2025-03-07
Saat:21:04:51 TSİ
Enlem:38.17472 N
Boylam:38.00389 E
Derinlik:10.38 km
Detay:https://t.co/p8iHRIjNVI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6; derinliğini 6.1 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2025
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/flpHmfYCsU
07.03.2025, 21:04:50 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya’m . Meydana gelen depremle ilgili ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabbim , Aziz milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi