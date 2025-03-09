İthal Gıdada Ürküten Tablo: Türkiye, Kontrolsüz Bir Pazar mı?

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin gıda ithalatındaki denetim eksikliğine dikkat çekti. Son aylarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlere gelen ret kararlarını hatırlatan Gürer, buna karşın ithal edilen ürünlerde neredeyse hiç sorun tespit edilmemesinin düşündürücü olduğunu vurguladı.

BİLDİRİMDE ZİRVE

Gürer’in paylaştığı verilere göre, Türkiye 1 Ocak - 3 Mart 2025 tarihleri arasında AB’ye ihraç ettiği gıda ürünleri nedeniyle toplam 84 kez bildirim aldı. Avrupa genelinde yapılan 755 bildirimin yüzde 11'inden fazlasının Türkiye’ye yönelik olması, AB ülkeleri arasında en fazla bildirim alan ülke olduğunu ortaya koydu.

DİĞER ÜLKELER İADE EDERKEN TÜRKİYE KABUL EDİYOR!

Gürer, farklı ülkelerde sağlığa zararlı olduğu için reddedilen bazı gıda ürünlerinin Türkiye’ye sorunsuz giriş yaptığını belirtti. İran’dan ithal edilen 23.153 ton hurmada Türkiye’de hiçbir sorun saptanmazken, Slovenya’nın aynı dönemde İran’dan gelen hurmaları norovirüs tespit ederek iade ettiğini vurguladı.

Benzer şekilde, İtalya’dan ithal edilen mısır unu Lüksemburg tarafından zararlı madde içerdiği gerekçesiyle reddedilirken, Türkiye aynı dönemde aldığı 34 ton mısır ununda herhangi bir olumsuzluk tespit etmedi.

Fransa'nın Belçika’dan ithal ettiği çikolatayı güvenlik riski nedeniyle reddettiğini, ancak Türkiye’nin aynı ülkeden aldığı 116 ton çikolatayı sorunsuz kabul ettiğini belirten Gürer, denetim mekanizmasının sorgulanması gerektiğini söyledi.

DENETİMLER YETERLİ Mİ?

Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin ihracat ürünlerinin sürekli olarak AB’den ret bildirimi alırken, ithal edilen gıdalarda hiçbir sorun tespit edilmemesinin düşündürücü olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin ihraç ürünleri sürekli olarak sorunlu bulunuyor, ancak ithal edilen gıdalar sorunsuz geçiyor. Bu, Türkiye’nin denetim mekanizmalarının yeterince işlemediğini mi gösteriyor, yoksa ülkemize gelen tüm ürünler gerçekten temiz mi?" diye sordu.

Gürer, Türkiye’nin ithalat politikasının gözden geçirilmesi ve tüketicinin sağlığını koruyacak daha sıkı denetimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.