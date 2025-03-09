Dünyaca Ünlü Fransız Filozoftan 'Süreç' Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç kapsamında son olarak terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte fesih çağrısı yapmasıyla birlikte yeni bir evreye evrildi.

Bu kapsamda Dünyaca ünlü Fransız filozof ve sosyolog, 103 yaşındaki Edgar Morin, terör örgütü lideri Öcalan’ın ’Barış ve Demokratik Toplum Çağrısına’ ilişkin değerlendirmelerde bulunarak heyete bir mesaj iletti.

'SÜRECİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM'

Morin, “Özgür düşünce demokratik tartışmanın insanlığın ortak değerleri olduğuna inanan bir aydın olarak” Türkiye’de başlayan barış ve demokratik dönüşüm sürecini sonuna kadar desteklediğini belirtti.

MHP lideri Bahçeli’nin TBMM’de DEM Partili siyasetçilerle tokalaşmasıyla birlikte sürecin başladığını belirten Morin, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’yla sürecin yeni bir noktaya geldiğini belirtti.

'HERKESİ GÜÇ VERMEYE DAVET EDİYORUM'

Morin, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın çağrısıyla yeni bir evreye gelen süreci tarihi olarak nitelendirirken, herkesi Türk ve Kürt halkalarının bir arada yaşam iradesine saygı duymaya ve güç vermeye davet ettiğini ifade etti.

Morin, Sokrates’ten bu yana insanı insan yapan şeyin özgürce düşünmek ve başkalarıyla konuşmak olduğunu ifade ederek, “Ki zaten düşünmek, insanın kendi kendisiyle kurduğu sessiz bir diyalog değil midir?” sorusunu sordu.

'BARIŞ YOK ETMEDEN İKNA ETMEYE ÇALIŞMAKTIR'

Barışı insanların kendileriyle ve birbirleriyle özgürce konuşabilmesi olarak tarif eden Morin, barışın aynılaşmak olmadığını; birbirine fırsat vererek yok etmeden ikna etmeye çalışmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye’deki barış ve demokratikleşme sürecinin insanlık onurunun bir gereği olduğunu ifade eden Morin, bu sebeple emperyalizmin bölgesel kışkırtmalarına karşı Türk ve Kürt halklarının birliğinden yana olduğunu deklare ettiğini belirtti.

Morin son olarak, “Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi” ifadeleriyle mesajını noktaladı.