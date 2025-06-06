Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor
Adana'da turfanda karpuz hasadı tüm hızıyla sürerken, tarladaki kilogram fiyatı 9-10 lira seviyelerine kadar düştü. Üretici, havaların serin seyretmesi nedeniyle satışların yavaşladığını, Kurban Bayramı sonrasında ise tüketimin artarak fiyatların yeniden yükseleceğini öngörüyor.
Kaynak: İHA
Dünya genelinde Çin’in ardından en fazla karpuz üreten ikinci ülke konumundaki Türkiye, yıllık 4,5 milyon tonluk üretiminin yaklaşık dörtte birini Adana’dan karşılıyor. Bu yıl kent genelinde 150 bin dönüm alana ekilen karpuzdan 1 milyon 100 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
9-10 LİRAYA GERİLEDİ
Ancak iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Almanya gibi ülkelerde de havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi, hem ihracatı hem de iç talebi olumsuz etkiledi. İlk hasat döneminde tarlada kilosu 20-24 liraya alıcı bulan karpuzun fiyatı, tüketimin yavaşlamasıyla birlikte 9-10 liraya kadar geriledi.
BAYRAM SONRASI ARTIŞ BEKLENTİSİ
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şu an için kumlu arazilerde hasadın devam ettiğini ancak bayram sonrasında bu alanlardaki üretimin sona ereceğini belirtti. Doğan, “Kurban Bayramı’ndan sonra karpuz tüketiminin hız kazanmasını ve buna paralel olarak fiyatların yükselmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
MALİYETİ ANCAK KARŞILIYOR
Üretici maliyetlerinin artması nedeniyle mevcut fiyatların çiftçiyi tatmin etmediğini ifade eden Mehmet Akın Doğan, geçen yıl yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü hatırlattı. Bu yıl hava şartlarının daha elverişli olduğunu belirten Doğan, verim ve ekim alanlarında artış yaşandığını, dolayısıyla sezon için umutlu olduklarını vurguladı.
“KAZANÇ YOK, UMUT BAYRAM SONRASINDA”
Karpuz üreticisi Hüseyin Demir ise serin hava nedeniyle tüketimin oldukça düşük olduğunu söyledi. İlk hasatta 20 lirayı aşan fiyatların bugün 10 liranın altına indiğini belirten Demir, “Şu an sadece maliyeti karşılıyoruz, kazanç neredeyse yok. Kurban Bayramı’ndan sonra satışların hızlanmasını ve fiyatların artmasını bekliyoruz” dedi.