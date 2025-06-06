Adana'da Hasat Başladı Fiyatlar Sert Düştü! Rekor Rekolte Bekleniyor

Dünya genelinde Çin’in ardından en fazla karpuz üreten ikinci ülke konumundaki Türkiye, yıllık 4,5 milyon tonluk üretiminin yaklaşık dörtte birini Adana’dan karşılıyor. Bu yıl kent genelinde 150 bin dönüm alana ekilen karpuzdan 1 milyon 100 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

9-10 LİRAYA GERİLEDİ

Ancak iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Almanya gibi ülkelerde de havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi, hem ihracatı hem de iç talebi olumsuz etkiledi. İlk hasat döneminde tarlada kilosu 20-24 liraya alıcı bulan karpuzun fiyatı, tüketimin yavaşlamasıyla birlikte 9-10 liraya kadar geriledi.