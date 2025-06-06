Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya alanında uzun süredir faaliyet gösteren Perla Sofa, yaşadığı finansal darboğazı aşamayarak 28 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla iflasını ilan etti.

Kaynak: Haber Merkezi

İflas Konkordato
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Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde - Resim: 1

Konkordato sürecinden çıkamayan mobilya firması Perla Sofa'nın iflası, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2025/96 esas numarasıyla alınan karar doğrultusunda resmileşti.

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Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde - Resim: 2

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Resmi iflas açıklaması, aynı gün saat 15:29 itibarıyla İnegöl İcra Dairesi'nin 2025/5 İflas dosyası üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Türkiye genelindeki yapı marketler ve çevrim içi satış platformlarında uygun fiyatlı mobilyalarıyla bilinen Perla Sofa, sektörde ciddi bir pazar payına sahipti.

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Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde - Resim: 3

KONKORDATO ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Firma, iflastan önce konkordato ilan ederek toparlanma girişiminde bulunmuştu. Ocak 2025’te verilen üç aylık geçici mühlet, daha sonra iki ay daha uzatıldı. Ancak artan borç yükü, yükselen hammadde ve üretim maliyetleri ile birlikte sektörde yaşanan talep düşüşü, şirketin toparlanmasını imkânsız hale getirdi. Nihayetinde firma faaliyetlerine son verme kararı aldı.

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Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde - Resim: 4

SEKTÖRDE ENDİŞE YARATTI

Perla Sofa’nın iflası, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de büyük yankı uyandırdı. Bölgede benzer ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan diğer üreticiler de zor günler geçiriyor. Sektör temsilcileri, devletin yeni teşvik ve destek paketleriyle üretimi ve talebi desteklemesini bekliyor.

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Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde - Resim: 5

ÜRÜNLERİ HÂLÂ TALEP GÖRÜYOR

İflas sürecine rağmen Perla Sofa’nın ürünleri hâlâ satışta. Modern tarzda tasarlanan koltuk takımları, oturma grupları ve dekoratif ev eşyaları e-ticaret sitelerinde yoğun ilgi görüyor. Tüketiciler, kaliteyi uygun fiyata alma fırsatını değerlendirmeye devam ediyor.

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