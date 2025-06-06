Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde

KONKORDATO ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Firma, iflastan önce konkordato ilan ederek toparlanma girişiminde bulunmuştu. Ocak 2025’te verilen üç aylık geçici mühlet, daha sonra iki ay daha uzatıldı. Ancak artan borç yükü, yükselen hammadde ve üretim maliyetleri ile birlikte sektörde yaşanan talep düşüşü, şirketin toparlanmasını imkânsız hale getirdi. Nihayetinde firma faaliyetlerine son verme kararı aldı.