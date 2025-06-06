Mobilya Devinin Tüm Çabaları Sonuçsuz Kaldı: Sektör Diken Üstünde
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya alanında uzun süredir faaliyet gösteren Perla Sofa, yaşadığı finansal darboğazı aşamayarak 28 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla iflasını ilan etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Konkordato sürecinden çıkamayan mobilya firması Perla Sofa'nın iflası, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2025/96 esas numarasıyla alınan karar doğrultusunda resmileşti.
İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI
Resmi iflas açıklaması, aynı gün saat 15:29 itibarıyla İnegöl İcra Dairesi'nin 2025/5 İflas dosyası üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Türkiye genelindeki yapı marketler ve çevrim içi satış platformlarında uygun fiyatlı mobilyalarıyla bilinen Perla Sofa, sektörde ciddi bir pazar payına sahipti.
KONKORDATO ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
Firma, iflastan önce konkordato ilan ederek toparlanma girişiminde bulunmuştu. Ocak 2025’te verilen üç aylık geçici mühlet, daha sonra iki ay daha uzatıldı. Ancak artan borç yükü, yükselen hammadde ve üretim maliyetleri ile birlikte sektörde yaşanan talep düşüşü, şirketin toparlanmasını imkânsız hale getirdi. Nihayetinde firma faaliyetlerine son verme kararı aldı.
SEKTÖRDE ENDİŞE YARATTI
Perla Sofa’nın iflası, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de büyük yankı uyandırdı. Bölgede benzer ekonomik baskılarla karşı karşıya kalan diğer üreticiler de zor günler geçiriyor. Sektör temsilcileri, devletin yeni teşvik ve destek paketleriyle üretimi ve talebi desteklemesini bekliyor.
ÜRÜNLERİ HÂLÂ TALEP GÖRÜYOR
İflas sürecine rağmen Perla Sofa’nın ürünleri hâlâ satışta. Modern tarzda tasarlanan koltuk takımları, oturma grupları ve dekoratif ev eşyaları e-ticaret sitelerinde yoğun ilgi görüyor. Tüketiciler, kaliteyi uygun fiyata alma fırsatını değerlendirmeye devam ediyor.