Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var
Yamaha, dünya genelinde ürettiği bazı golf aracı modellerinde tespit edilen güvenlik riski nedeniyle 352 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Söz konusu karar, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Geri çağırmanın temel gerekçesi, gaz pedalında yaşanan potansiyel bir arıza olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan teknik incelemelerde, sürücünün gaz pedalına basmayı bırakmasının ardından pedalın normal pozisyonuna dönmesini sağlayan yayın zaman zaman devreye girmediği tespit edildi. Bu arıza, aracın durmasını engelleyerek çarpışma riskini artırabilecek tehlikeli durumlara yol açabiliyor.
GERİ ÇAĞIRMA HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Yamaha'nın açıklamasına göre, geri çağırma kararı şu model ve üretim yıllarını kapsıyor:
2016 model yılı Drive Gas/Electric
2017–2024 model yılları Drive 2 Gas/Electric
2016–2018 model yılları Adventurer
2019–2024 model yılları UMAX
PARÇA DEĞİŞİMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK
Yamaha yetkilileri, ilgili modellerdeki pedal geri dönüş yayı tertibatının ücretsiz olarak değiştirileceğini bildirdi. Araç sahiplerine, herhangi bir güvenlik riski yaşamamaları için en kısa sürede en yakın Yamaha yetkili servisine başvurmaları tavsiye ediliyor. Geri çağırma işlemi kapsamında sadece parça değişimi değil, gerekli kontroller de yine ücretsiz şekilde yapılacak.