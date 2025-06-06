Dünya Devinde Büyük Skandal! 350 Bin Aracını Geri Çağırdı, Ölümcül Riski Var

PARÇA DEĞİŞİMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Yamaha yetkilileri, ilgili modellerdeki pedal geri dönüş yayı tertibatının ücretsiz olarak değiştirileceğini bildirdi. Araç sahiplerine, herhangi bir güvenlik riski yaşamamaları için en kısa sürede en yakın Yamaha yetkili servisine başvurmaları tavsiye ediliyor. Geri çağırma işlemi kapsamında sadece parça değişimi değil, gerekli kontroller de yine ücretsiz şekilde yapılacak.