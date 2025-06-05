Yeşilçam'ın Emektar İsmi Mehmet Uğur'dan Kahreden Haber

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Malkoçoğlu ve Kara Murat gibi filmler başta olmak üzere yüzlerce filmde birçok karaktere hayat veren Yeşilçam oyuncusu Mehmet Uğur’dan sevenlerini kahreden haber geldi.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan oyuncunun kalp ve bacak damarlarındaki tıkanma nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı bildirilirken, Mehmet Uğur’un kızı Çiçek Uğur açıklamalarda bulundu.

Çiçek Uğur, açıklamasında, "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uğur, geçen yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'nü İhsan Gedik ile birlikte paylaşmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi