Ameliyat Olan Yeşilçam Efsanesi Ahmet Mekin'den Haber Var: İşte Son Sağlık Durumu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Ahmet Mekin'den geçtiğimiz günlerde korkutan haber gelmişti. Düşerek kalçasını kıran usta sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı. Başarılı bir ameliyat geçiren Mekin'in gelecek hafta taburcu edileceği öğrenildi.

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Ameliyat Olan Yeşilçam Efsanesi Ahmet Mekin'den Haber Var: İşte Son Sağlık Durumu

Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde düşerek kalçasını kırmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan usta isim, epidural sistem yöntemiyle ameliyat edilmişti. Yaklaşık 45 dakika süren başarılı operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Usta oyuncu, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.

TABURCU EDİLECEK

Ameliyat sonrası özel odaya alınan Mekin'le ilgili yeni haber geldi. Usta ismin gelecek hafta taburcu edileceği öğrenildi. Mekin'in tedavisi evinde devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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