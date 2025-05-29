Ünlü Şarkıcı Şimal'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Kritik

Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ünlü Şarkıcı Şimal'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Kritik

‘Z Raporu’, ‘Ferman’ ‘Ağla Ağla’ gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisiyle başladığı zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak hastalığı yenmişti. Ancak 2024 yılında rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmişti.

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatının ardından hayata tutunan Şimal, 4 Mayıs'ta yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

DURUMU KRİTİK

Daha önce üç kez metastaz geçiren 39 yaşındaki sanatçının sağlık durumu giderek ağırlaştı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Şimal'in durumu kritik ve yaşam mücadelesi sürüyor.

Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini DöktüÜnlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini DöktüMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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