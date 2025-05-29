Ünlü Şarkıcı Şimal'den Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Kritik
Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
‘Z Raporu’, ‘Ferman’ ‘Ağla Ağla’ gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisiyle başladığı zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak hastalığı yenmişti. Ancak 2024 yılında rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilmişti.
Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatının ardından hayata tutunan Şimal, 4 Mayıs'ta yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
DURUMU KRİTİK
Daha önce üç kez metastaz geçiren 39 yaşındaki sanatçının sağlık durumu giderek ağırlaştı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Şimal'in durumu kritik ve yaşam mücadelesi sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi