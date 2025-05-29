Melike Şahin'den Sıfır Makyaj Paylaşım! Yorum Yağdı

"Pusulam Rüzgar", "Tutuşmuş Beraber" ve "Diva Yorgun" gibi gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Melike Şahin, son yılların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Ülkede konserleri en çok ilgi gören şarkıcılardan biri olan Şahin, hit olan şarkıları ve sahnesinin yanında bu sezon da O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturmasıyla sık sık magazin gündemine geliyor.

Başarılı kariyeri devam eden ünlü şarkıcı, zaman zaman özel hayatıyla da konuşuluyor. 2023 yılında 6 yıldır ilişki yaşadığı iş insanı Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Melike Şahin, eşiyle olan karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Eşiyle aralarında yaş farkı olduğu veya yakışıp yakışmadıkları ile alakalı birçok yorum alan Melike Şahin, Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bayram öncesi art arda birçok konser veren Melike Şahin, bu yoğun maratonuna devam ederken, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu. Makyajsız olduğu birkaç kareyi hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, doğal haliyle takipçilerinin beğenisi topladı. Şahin'in art arda paylaştığı fotoğraflara çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Şarkıcının makyajsız ve filtresiz olduğu fotoğrafları diğer sosyal medya platformlarında da kısa sürede gündem oldu. Melike Şahin'in takipçileri şarkıcıya iltifatlar yağdırarak "Doğal güzellik", "Her halin çok güzel" ve "En güzeli böyle doğal olmak" gibi yorumlar yaptı.

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

1989 yılında doğan Melike Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okurken Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk’tan şan dersleri alıp üniversite eğitimini tamamlamasının ardından ardından 2017'ye kadar Baba Zula grubunda vokalist olarak çalıştı. 2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif’in "Djam" filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer alarak filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde sahne aldı.

İlk solo albümü Merhem'i Şubat 2021'de çıkaran Melike Şahin, bu dönemin ardından sosyal medya platformları üzerinden performanslarını yayınlayarak büyük çıkış yakaladı. Kısa sürede birçok konser veren şarkıcı, müzik çalışmalarına devam ederken, 2025 yılında da TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapmaya başladı.