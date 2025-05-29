'Şırdancı Mehmet' Gözaltına Alındı! 'Eşini Darbetti' İddiası

Daha önce THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan "Şırdancı Mehmet" lakaplı Mehmet Sur'un eşini darbettiği iddia edildi.

Kıskançlık sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya döndü. Vücudunda çok sayıda şiddet izine rastlanan Hanım Sur, polis ekiplerine şikayette bulundu.

Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Sur emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi