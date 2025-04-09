THY’nin Kara Listesindeki Fenomen Bussines Class ile Geri Döndü… Duyurduğu Proje Şoke Etti

THY’nin kara listeye aldığı fenomen ‘Şırdancı Mehmet’ THY’nin bussines class bölümünde yeniden uçmaya başladığı anların videosunu paylaştı. ABD’ye uçtuğunu belirten fenomen paylaşımına ‘Efsane tüm hızıyla geri döndü’ notunu düştü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Türk Hava Yolları’nın bir seferinde uçakta yolculuk yaparken şırdan yediği gerekçesiyle 6 ay boyunca THY’nin kara listesine alınan fenomenŞırdancı Mehmet’in ceza süresi sona erdi.

Ünlü fenomen, THY uçağında yolculuk yaparken çekilen videosu sosyal medya hesabından paylaşarak ‘Birileri demiş ki, Şırdancı Mehmet THY’den ceza yemiş. Efsane tüm hızıyla geri döndü’ notunu düşerek paylaştı.

THY’nin Kara Listesindeki Fenomen Bussines Class ile Geri Döndü… Duyurduğu Proje Şoke Etti - Resim : 1

ABD'DE ŞUBE AÇACAK

Şırdancı Mehmet, ABD’nin New York eyaletinde yeni bir şube açacaklarını, duyurdu.

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan videonun altına, ‘Bu parayı nereden bulmuş?’, ‘Bunun first class'ta kitap okumasıyla Bülent Serttaş'ın tenis maçı izlemesi ölümüne kapışır’, ‘THY’de first class yok, görüntüdeki yer bussines class’, ‘Ülkede en ciddi meselelerin süresi max 10 gün’ gibi yorumlar yapıldı.

THY’nin Kara Listesindeki Fenomen Bussines Class ile Geri Döndü… Duyurduğu Proje Şoke Etti - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

MasterChef programıyla ismini herkese duyuran, sosyal medyada çektiği şırdan videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen ‘Şırdancı Mehmet’ ismi ile anılan Mehmet Sur, THY seferinde şırdan yemesinin ardından 6 ay boyunca kara listeye alınmıştı.

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