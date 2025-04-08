Usta Sanatçı Ahmet Levendoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta sanatçı Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

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Usta Sanatçı Ahmet Levendoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu, yönetmen, eğitimci, sanat yönetmeni, çevirmen, editör ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Levendoğlu'nun ölümü sevenlerini derinden sarstı.

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda bugün bir tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca gibi ünlü isimler de vardı.

Usta Sanatçı Ahmet Levendoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945'te İstanbul'da doğdu. Türk Dil Kurumu başkanlarından Agâh Sırrı Levend'in torunu olan Levendoğlu, tiyatroya olan ilgisini genç yaşta Robert Kolej'de keşfetti. 1964'te Gen-Ar Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatına adım attı. İngiltere'de Krallık Dramatik Sanat Akademisi'nden üstün başarıyla mezun oldu ve ardından Exeter'deki Northcott Theatre'da sahne aldı.

1971-1976 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer alan Levendoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da 1978-1980 yıllarında oyuncu ve yönetmenlik yaptı. Ayrıca birçok üniversitede tiyatro öğretmenliği yaptı ve tiyatroculuğun akademik boyutunda önemli katkılar sağladı.

1990'da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ile kurduğu Tiyatro Stüdyosu, 2015 yılında 25 yıl sonra kapandı. Levendoğlu, bu topluluğun sanat yönetmenliğini üstlendi ve çoğu oyununu yönetti. Çevirip sahneye koyduğu oyunlar, önemli tiyatro kurumlarında sahnelendi.

Tiyatro yazıları da çok sayıda dergi ve kitapta yayımlandı. Levendoğlu, aynı zamanda televizyon dizilerinde rol aldı ve "Genç Indiana Jones'un Serüvenleri" dizisinde Mustafa Kemal karakterini canlandırdı.

Sanat kariyerinde 22 ödül kazanan Levendoğlu, tiyatroya olan katkıları nedeniyle Dil Derneği'nden de Onur Ödülü aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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