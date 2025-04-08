Kızılcık Şerbeti’nin ‘Pembe’si Sibel Taşçıoğlu'nun Arkadaşı Ortalığı Karıştırdı... Diziye Veda Etmeyecek mi?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti’nin ‘Pembe’si sevilen oyuncusu Sibel Taşcıoğlu’nun diziden çıkacağını yazmış bu haber dizinin fanlarını yasa boğmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Pembe’nin hastane odasında yattığı sahne sosyal medyada ‘Pembe ölecek mi?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

'İZLEYİP GÖRECEĞİZ'

Sibel Taşcıoğlu’nun yakın arkadaşı Ayşe Şule Bilgiç’in sosyal medya hesabından yayınladığı soru-cevap anketinde ‘Sibel Hanım diziden çıkıyor mu? Çok merak ediyoruz’ sorusu soruldu. Soruyu Sibel Taşcıoğlu’na yönlendiren Ayşe Şule Bilgiç, şunları söyledi: Sorduk, ‘Pembesiz Şerbo mu olur?’ dedik. Söylemedi, izleyip göreceğiz.

KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Öte yandan Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün yaptığı bir paylaşım kafaları karıştırmıştı. Güngör, Kızılcık Şerbeti’nden bir video paylaşarak ‘Rabbim bu televizyonları sensiz bırakmasın’ notunu düşerek Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuğuna övgüde bulunan bir fana ‘Amin’ diyerek yanıt vermişti.