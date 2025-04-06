Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'inden Kafaları Karıştıran Paylaşım! Pembe Diziden Ayrılmayacak mı?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, üç sezondur her cuma reyting listelerinin zirvesinden inmiyor. Birçok kez reyting rekoru kıran Gold Film imzalı dizi, pek çok karakterin hikayeye katılıp ayrılmasıyla devamlı zengin bir kadro ile ekranlara geliyor. Ana kadro ise genellikle büyük bir değişikliğe uğramıyor.

Ancak dizinin bel kemiği karakterlerinden olan Pembe Ünal'ı canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberi sevenlerini şoke etti. Pembe karakterinin senaryo gereği hikayeden ayrılacağı söylenirken, 30 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizinin seyri merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM KIZILCIK ŞERBETİ

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen yapımla ilgili, dizide Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör'ün yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı. Diziden bir video paylaşarak Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuğuna övgüde bulunan ve "Rabbim bu televizyonları sensiz bırakmasın" yazan bir kullanıcıya yanıt veren Güngör, "Amin" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sonrası Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmama ihtimalinin olduğu iddia edilirken, Kızılcık Şerbeti'nin hayranları sosyal medyada birçok yorum paylaştı ve "Pembe diziden ayrılmasın" temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi