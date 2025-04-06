Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'inden Kafaları Karıştıran Paylaşım! Pembe Diziden Ayrılmayacak mı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterinin veda edeceği haberleri gündem olurken, dizinin 'Fatih'i Doğukan Güngör dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güngör'ün paylaşımı dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'inden Kafaları Karıştıran Paylaşım! Pembe Diziden Ayrılmayacak mı?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, üç sezondur her cuma reyting listelerinin zirvesinden inmiyor. Birçok kez reyting rekoru kıran Gold Film imzalı dizi, pek çok karakterin hikayeye katılıp ayrılmasıyla devamlı zengin bir kadro ile ekranlara geliyor. Ana kadro ise genellikle büyük bir değişikliğe uğramıyor.

Ancak dizinin bel kemiği karakterlerinden olan Pembe Ünal'ı canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberi sevenlerini şoke etti. Pembe karakterinin senaryo gereği hikayeden ayrılacağı söylenirken, 30 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizinin seyri merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'inden Kafaları Karıştıran Paylaşım! Pembe Diziden Ayrılmayacak mı? - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM KIZILCIK ŞERBETİ

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen yapımla ilgili, dizide Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör'ün yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı. Diziden bir video paylaşarak Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuğuna övgüde bulunan ve "Rabbim bu televizyonları sensiz bırakmasın" yazan bir kullanıcıya yanıt veren Güngör, "Amin" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sonrası Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmama ihtimalinin olduğu iddia edilirken, Kızılcık Şerbeti'nin hayranları sosyal medyada birçok yorum paylaştı ve "Pembe diziden ayrılmasın" temennisinde bulundu.

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda EdiyorKızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda EdiyorGözden Kaçmasın
Show TV'den Flaş Karar! Fenomen Dizi Kızılcık Şerbeti'nin Final Tarihi Belli OlduShow TV'den Flaş Karar! Fenomen Dizi Kızılcık Şerbeti'nin Final Tarihi Belli OlduYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Dizi Doğukan Güngör
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Mert Demir’den Sürpriz Hamle, En Sevdiğinde Vazgeçti Mert Demir’den Sürpriz Hamle, Vazgeçti
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Aybüke Pusat’ın Yerine Gelecek İsim Ortalığı Karıştırdı, Herkes Bu İddiayı Konuşuyor Aybüke Pusat’ın Yerine Gelecek İsim Ortalığı Karıştırdı, Herkes Bu İddiayı Konuşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda… Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi! Büyük Para Cezaları Yolda…
Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak Mahfi Eğilmez: Çok Zor Olacak
Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı Koç Holding'den Flaş Karar! En Büyük Fabrikasını Taşıyor, Yüzlerce Kişi İşten Çıkarıldı
Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı Dünyanın En Zengin 10 Kadını Belli Oldu! 101 Milyar Dolar Servetiyle Liderliği Kaptı
Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? 20 Bin Lira Altı Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak? Bankalar Birliği Açıkladı: ATM’lerde Yeni Dönem Başlıyor mu? Nakit Çekimler Nasıl Yapılacak?