Mert Demir’den Sürpriz Hamle, En Sevdiğinde Vazgeçti

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Mert Demir imajını değiştirdi. Ünlü sanatçı uzun saçlarını kestirdi. Demir’in tarzını görenler ‘Depresyonda mı?’ diye sordu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Mert Demir’den Sürpriz Hamle, En Sevdiğinde Vazgeçti

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkın reklam aşkı olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı Mert Demir, söz konusu iddiaların ardından sessizliğe gömülmüş, sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Herkesin konuştuğu aşkta ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken Mert Demir, şu açıklamayı yaparak iddiaları yalanlamıştı: Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum.

Mert Demir’den Sürpriz Hamle, En Sevdiğinde Vazgeçti - Resim : 1

SAÇLARINI KESTİRDİ

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Mert Demir imajını değiştirdi. Demir’in uzun saçlarını kestirdiği bambaşka bir tarz yarattığı ortaya çıktı. Mert Demir’in yeni imajı sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Mert Demir’den Sürpriz Hamle, En Sevdiğinde Vazgeçti - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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