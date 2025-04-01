Show TV'den Flaş Karar! Fenomen Dizi Kızılcık Şerbeti'nin Final Tarihi Belli Oldu
Show TV'nin büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali için geri sayıma geçti. Reyting rekorları kıran ve sosyal medyada sık sık gündem olan dizinin final yapacağı tarih belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre reyting rekorları kıran ve sosyal medyada sık sık gündem olan dizi 30 Mayıs'ta yayımlanacak 103. bölümüyle üçüncü sezonuna veda edecek.
4'ÜNCÜ SEZON İÇİN ONAY ÇIKTI
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, üç sezondur cuma akşamlarına damga vurmayı başardı. Yapım şirketi Gold Film’den gelen bilgiye göre, dizinin dördüncü sezon çekimleri de onaylandı. Bu gelişme, dizinin izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
Son haftalarda artan entrika dolu gelişmeler, izleyiciyi ekran başına kilitlerken, sezon finalinin olaylarla dolu bir bölüm olacağı şimdiden konuşuluyor. Diziye yakın kaynaklar, 103. bölümde kimsenin beklemediği sürprizlerin yaşanacağını belirtiyor.