Show TV'den Flaş Karar! Fenomen Dizi Kızılcık Şerbeti'nin Final Tarihi Belli Oldu

4'ÜNCÜ SEZON İÇİN ONAY ÇIKTI

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, üç sezondur cuma akşamlarına damga vurmayı başardı. Yapım şirketi Gold Film’den gelen bilgiye göre, dizinin dördüncü sezon çekimleri de onaylandı. Bu gelişme, dizinin izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.