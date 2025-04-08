Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia

Bayram sonrasında yeni bölümleri yayınlanmayan ve kanalların yayın akışından kaldırılan dizilerin neden yayınlanmadığı belli oldu. 2024 yılındaki kriz yerli dizi sektörünü yeniden mi sardı? İşte dizi sektörünün nabzını yükselten iddianın detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia

Ramazan Bayram'ı nedeniyle son bölümleri bir sonraki haftaya ertelenen dizilerden bazılarının yeni haftada ekrana gelmemesinin sebebi merak edilirken, sosyal medyada konuşulan iddialar büyük dikkat çekti.

Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia - Resim : 1

YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI

Ramazan Bayram'ı sonrasındaki üç gün içinde Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar, Deha ve Kızıl Goncalar’ın yeni bölümleri yayınlanmadı. İzleyicilerinin heyecanla beklediği diziler, kanalların yayın akışından kaldırıldı.

Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia - Resim : 2

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Herkes yeni bölümlerin neden yayınlanmadığını merak ederken, dizilerin sosyal medya hesaplarından ve kanallardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Merak sürerken, sosyal medyadaki bir iddia ise dikkat çekti.

Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia - Resim : 3

REKLAM GELİRLERİ YETERSİZ Mİ KALDI?

2024 yılında yerli dizi sektöründe yaşanan bir krizin yeniden kendini gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre reklam gelirleri düşen diziler, bu hafta yeni bölümlerini ekrana getirmedi. Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar, Deha ve Kızıl Goncalar’ın reklam gelirlerinin yetersiz kaldığı iddialar arasında yer aldı.

Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia - Resim : 4

1 YIL SONRA AYNI KRİZ

Benzer kriz 2024’te yaşandığında uzun süre yeni yaz dizisi çekilmemiş, sadece ‘Yalan’ isimli dizi ekrana gelmiş ancak sezonun ortasına gelmeden final yapmıştı. 2025 sezonunda da ekrana gelip birkaç bölüm sonra final yapan diziler olmuştu.

Yerli dizi sektöründe 1 yıl sonra tekrarlaya krizin nedeni olarak ise artan maliyetler ve yüksek oyuncu kaşeleri gösterildi.

Dizi Sektöründe Büyük Deprem! Son 3 Günde 5’i Neden İptal Oldu? Piyasayı Karıştıran Bomba İddia - Resim : 5

Etiketler
Kızıl Goncalar Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar Arka Sokaklar Ramazan Bayramı
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