Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ından 2 Yıl Sonra Bir İlk… Gittiği Yer Sosyal Medyaya Damga Vurdu

İBB Başkanı Özgür Özel’in tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısı yapmış, üniversite öğrencilerinin çağrısıyla boykot devam etmişti.

‘Ekrem İmamoğlu'na özgürlük’ sloganıyla düzenlenen mitingde Özgür Özel ‘NTV, Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Volkswagen ve Audi boykot listemize giriyor. NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini de almayacağız’ diyerek seslenmişti.

NUSRET GÖKÇE'NİN MEKANINDA

Özel’in boykot çağrısına ünlü isimlerde destek verirken, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz boykot listesindeki Nusret Gökçe’nin mekanında arkadaşlarıyla akşam yemeği yedi.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Nusret Gökçe ile poz verdi. Şaşmaz, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

2 YIL SONRA BİR İLK

Şaşmaz’ın fotoğrafının altına hayranları ‘Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?’, ‘ Seni özledik usta’, ‘Uzun zaman sonra ilk paylaşım’ gibi yorumlar yaptı.

OSMAN SINAV'IN CENAZESİNE GELMİŞTİ

Kurtlar Vadisi dizisinden sonra gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu 2 yıl aradan sonra ilk kez paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı. Necati Şaşmaz son olarak Osman Sınav'ın cenazesinde görüntülenmişti. Şaşmaz şunları söylemişti: 397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak.