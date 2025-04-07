'Bana Yürüdü' Demişti: Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi Takibe Aldı

Sosyal medya paylaşımları ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen genç pop yıldızı Aleyna Tilki, bu kez dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın radarına girdi. Tilki’nin Instagram hesabı, Justin Bieber tarafından takip edilmeye başlandı. Tilki, geçtiğimiz yıllar Bieber'in kendisine yürüdüğünü iddia etmiş ve sözleri çok konuşulmuştu.

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'Bana Yürüdü' Demişti: Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi Takibe Aldı

Son dönemde evliliğinde kriz yaşadığı iddialarıyla gündemde olan ve üzgün görüntüsüyle dikkat çeken Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı "Benimle şarkı yapmak isteyenler ulaşsın" paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bu paylaşımın hemen ardından Aleyna Tilki’yi takibe alması, "Yeni bir uluslararası düet mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

'Bana Yürüdü' Demişti: Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi Takibe Aldı - Resim : 1

'BANA YÜRÜDÜ' DEMİŞTİ

İkilinin olası bir iş birliği ihtimali konuşulurken, Aleyna Tilki’nin 2022 yılında YouTube’da Enes Batur’un “Tatsız Gerçek” programında anlattığı anekdot tekrar gündeme geldi. Tilki, o dönem Justin Bieber’ın Los Angeles’taki ünlü Beverly Hills Hotel’de kendisine yaklaştığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Justin Bieber, evlenmeden önce The Beverly Hills Hotel'de bana yürüdü. Bara oturmama yaşım yetmediği için beklemek üzere oturdum. Bir çocuk geldi, garsona ‘Biraz beklesin burada’ dedi. Sürekli kulağıma bir şeyler fısıldıyor. 'Ben çok ünlüyüm kendi ülkemde' dedim. O da ‘Tamam, sana masa ayarlıyorum’ dedi. Teşekkür etmek için termosta kahve istedim. Gitmeden önce iki kadın gelip onunla fotoğraf çektirdi. Garsona sordum, ‘O kimdi?’ dedim. Garson da ‘Justin Bieber’ dedi. Şok oldum.”

MÜZİKAL İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Bu anının ardından gelen takip, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranlar, Aleyna Tilki ve Justin Bieber arasında müzikal bir iş birliğinin doğabileceği ihtimalini konuşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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