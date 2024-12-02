Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un Son Hali Şaşırttı! Gören Bir Daha Baktı, Kimse Tanıyamadı

YILLARA MEYDAN OKUYOR

52 yaşındaki Müge Ulusoy, sosyal medyada aktif olarak yer alıyor ve 150 binden fazla takipçisiyle hayatına dair anlarını paylaşmaya devam ediyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ünlü oyuncu, doğal ve zarif duruşuyla takipçilerinden övgü topluyor.

Hayranlarının "Yıllara meydan okuyor" yorumlarıyla desteklediği Müge Ulusoy, hem kariyeri hem de sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.