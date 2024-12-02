Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un Son Hali Şaşırttı! Gören Bir Daha Baktı, Kimse Tanıyamadı
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın küçük kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy, yıllar sonra son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. 2003 yılında yayınlanmaya başlayan ve 4 sezon boyunca büyük bir hayran kitlesi edinen dizideki performansıyla akıllarda yer eden Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Gürkan Uygun gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahipti. Dizinin yönetmenliğini Osman Sınav, Mustafa Şevki Doğan ve Serdar Akar üstlenirken, senaryo Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener imzası taşıyordu.
Müge Ulusoy, dizide Laz Ziya’nın kızı Meral karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmış ve rolüyle beğeni toplamıştı.
MÜGE ULUSOY’UN KARİYERİ VE HAYATI
6 Mart 1972’de İzmir’de dünyaya gelen Müge Ulusoy, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanat dünyasında yerini sağlamlaştıran Ulusoy, kız kardeşi Mine Alp ile birlikte bir yapım şirketi kurarak farklı projelere imza attı.
Kurtlar Vadisi sonrası Masum Değiliz, Yersiz Yurtsuz ve Pars: Narkoterör gibi yapımlarda başarılı performanslar sergileyen Ulusoy, Pars: Narkoterör dizisinde Minel Karacabey karakterine hayat vermişti.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
52 yaşındaki Müge Ulusoy, sosyal medyada aktif olarak yer alıyor ve 150 binden fazla takipçisiyle hayatına dair anlarını paylaşmaya devam ediyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ünlü oyuncu, doğal ve zarif duruşuyla takipçilerinden övgü topluyor.
Hayranlarının "Yıllara meydan okuyor" yorumlarıyla desteklediği Müge Ulusoy, hem kariyeri hem de sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.