Selma Konak'tan Ağlatan Paylaşım: 'Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu, Ben Canımı Kaybettim'

30 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alırken fenalaşarak yere yığılan ve hastanede hayatını kaybeden 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kalp krizi nedeniyle yaşama veda eden Konak'ın ailesi de acı haberle yıkıldı. 'Kuzey'in Oğlu' lakabıyla tanınan Volkan Konak'ın ölümünün ardından eşi Selma Konak’tan yürek burkan bir paylaşım geldi. "Canımı kaybettim" diye yazan Selma Konak'ın paylaşımı okuyanları ağlattı.

KONAK AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Selma Konak ve çocukları, geçtiğimiz günlerde, bu acı süreçte yanlarında olanlara sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu zor günümüzde yanımızda olup acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Güzel kalplerinizle bize güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, artık her şiirde, her şarkıda, her rüzgarda, her yağmurda ve her güneşte bizimle…”

“KAPKARA BİR GECE…”

Volkan Konak’ın 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak, sanatçının vefatının ardından ilk kez duygusal bir sosyal medya mesajı paylaştı. Hayatlarını birbirlerine adadıklarını ve çok aşık olduklarını söyleyen Selma Konak, "Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye." ifadelerini kullandı.

İşte o satırlar:

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoşçakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek."

YILLAR SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla evlenmişti. girmişti. Üç çocuğu olan ünlü çift, 2023 yılında düğün yapmıştı. Polonezköy'de hayallerindeki düğünü gerçekleştiren ünlü çift, düğün alanına 3 çocuğuyla beraber alkışlar eşliğinde gelmişti. Düğüne sanat camiasından da çok sayıda ünlü isim katılmıştı.